https://fr.sputniknews.com/20211015/france-lourdes-amendes-pour-les-transporteurs-1052158386.html

France: lourdes amendes pour les transporteurs

France: lourdes amendes pour les transporteurs

Les compagnies de transport aérien ou maritime vont continuer de payer de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 30.000 euros, en cas de refus d'embarquer, en... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T15:42+0200

2021-10-15T15:42+0200

2021-10-15T15:42+0200

france

amende

air france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1045656102_0:65:1920:1145_1920x0_80_0_0_b49ef42081db27e12149f78c497239e3.jpg

Le Conseil avait été saisi par la compagnie aérienne Air France l'été dernier, après deux amendes de 15.000 et 20.000 euros en 2017 "pour avoir manqué à son obligation de réacheminer" des ressortissants étrangers.La compagnie aérienne française conteste auprès du Conseil le fondement de deux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipulant que ce type d'entreprise est passible d'une amende maximale de 30.000 euros si elle refuse une telle expulsion.A Air France, qui jugeait en substance qu'une telle obligation la forçait, de fait, à se doter de compagnies d'escortes privées pour assurer la sécurité à bord, le Conseil constitutionnel a estimé que "les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police".Fin 2019, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré conforme un autre volet du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait d'infliger à ces mêmes transporteurs des amendes, si les compagnies embarquaient à leur bord, à destination de la France, des ressortissants étrangers dont les documents de voyage n'étaient pas en règle ou frauduleux.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

amende, air france