Haïti: 27.000 personnes entièrement vaccinées

Haïti: 27.000 personnes entièrement vaccinées

Au total, 27.000 personnes ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus à Haïti, où la faible virulence de l'épidémie n'attire pas la population vers la... 15.10.2021

Avant l'été, certains Haïtiens ayant les moyens de voyager s'étaient rendus aux Etats-Unis pour se faire vacciner mais cela ne représente qu'une "portion infime de la population", selon le responsable.Le pays des Caraïbes n'avait reçu un premier lot de 500.000 doses qu'en juillet mais depuis, selon les données du ministère, seuls un peu plus de 27.000 Haïtiens sur 11 millions d'habitants ont été pleinement vaccinés, et 43.000 autres ont reçu une première dose.Afin d'éviter le gaspillage des doses arrivant à expiration en novembre, les autorités vont renvoyer les stocks non utilisés vers des pays où la demande est plus urgente.

