Inondations en Grèce: écoles et services publics fermés à Athènes

Inondations en Grèce: écoles et services publics fermés à Athènes

15.10.2021

Depuis jeudi, la Grèce est balayée par un front orageux qui a touché durement Athènes, les îles Ioniennes et la péninsule septentrionale de la Chalcidique.Les écoles et la plupart des services publics de la région d'Athènes resteraient fermés vendredi par précaution, et fermé l'une des principales voies rapides de la capitale, située le long d'une rivière, ont indiqué annoncé les autorités.Le sinistre a par ailleurs perturbé les capteurs de l'observatoire d'Athènes, qui a fait part par erreur jeudi d'un séisme de magnitude 5 près de l'île de Naxos, au sud-est de la capitale, avant de publier un rectificatif.

