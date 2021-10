https://fr.sputniknews.com/20211015/italie-le-pass-sanitaire-desormais-obligatoire-pour-tous-les-salaries-1052159837.html

Italie: le pass sanitaire désormais obligatoire pour tous les salariés

L’Italie est devenue vendredi le premier pays européen à rendre obligatoire le pass sanitaire pour tous les salariés, une mesure qui a provoqué quelques... 15.10.2021, Sputnik France

covid-19

italie

passeport sanitaire

Le gouvernement de Mario Draghi a approuvé le mois dernier la mesure qui rend obligatoire à partir du 15 octobre la présentation, pour tous les travailleurs, d’une preuve de vaccination, d’un test négatif ou d’une guérison récente du COVID-19.En vigueur jusqu’à la fin de l’année, la mesure prévoit que les salariés dépourvus du "Passeport vert" ne sont plus autorisés à travailler et ne percevrons pas leur salaire. Ils encourent une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros s'ils tentent de travailler malgré l’interdiction.Selon des sondages d’opinion, la majorité des Italiens se disent favorables à cet élargissement du pass, mais des manifestations ont malgré tout éclaté à travers le pays. La plus importante a été enregistrée dans la ville portuaire de Trieste, dans le nord du pays.

Actus

