La DCA syrienne figée face aux chasseurs israéliens: "deux avions civils dans la zone"

L'aviation israélienne a lancé un raid contre une usine de traitement du phosphate en Syrie, a fait savoir le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le contre-amiral Vadim Koulit.Toutefois, le commandement syrien a décidé de ne pas avoir recours aux systèmes de défense antiaérienne.Le commandement de l'armée syrienne avait déclaré la veille que le bombardement des forces aériennes israéliennes avait fait un mort et trois blessés parmi ses militaires.Tirs à IdlibVadim Koulit a ajouté que des tirs contre une localité du gouvernorat d'Idlib avaient fait trois blessés parmi les militaires syriens.Selon lui, trois autres militaires ont été blessés dans le gouvernorat d’Idlib par une grenade jetée depuis un quadricoptère dans la région de Qalaz Fawqani. Il a précisé par ailleurs que des mesures étaient prises en vue de stabiliser la situation dans la province de Deraa.Montée de la menace terroristeLe maintien, voire la montée de la menace terroriste à Idlib avait été constatée il y a une dizaine de jours par Sergueï Lavrov."La menace terroriste persiste et s’intensifie même dans certains secteurs de la zone de désescalade d'Idlib […] Les groupes terroristes continuent d'attaquer les positions de l'armée syrienne depuis la zone de désescalade d'Idlib et, qui plus est, tentent des actes contre le contingent russe", avait constaté le chef de la diplomatie russe.Dans ce contexte, il avait insisté sur la nécessité d’une application intégrale des ententes passées entre les Présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan visant à isoler les terroristes pour, en fin de compte, les réprimer.Idlib est la seule région de Syrie dont une grande partie reste entre les mains de bandes armées. La zone de désescalade Nord y a été mise en place en 2017 et les extrémistes qui ont refusé de déposer les armes dans la Gouta orientale et les régions méridionales du pays s’y sont concentrés.*Organisation terroriste interdite en Russie

Michelvsrin La lâcheté caractérisée de ceux qui se planquent derrière des vols civils... Une simple habitude, pour ne pas dire une culture ! 4

bert colbert ah, c'est la nouvelle excuse ? C'est sur qu'annoncer des attaques repoussées à chaque fois et de voir ensuite l'impact des destructions, cela ne faisait pas très sérieux. Ils ont eu raison de ne pas tirer, vu que la seule chose que la défense AA syrienne n'a jamais réussi à abattre est un avion russe :) 3

