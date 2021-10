https://fr.sputniknews.com/20211015/le-niger-ouvre-sa-premiere-ecole-militaire-1052165687.html

Le Niger ouvre sa première école militaire

Le Niger ouvre sa première école militaire

La première école militaire du Niger a ouvert ses portes le 15 octobre à Niamey. Le Président du pays, Mohamed Bazoum, a promis d'en inaugurer une autre, pour... 15.10.2021, Sputnik France

La cérémonie d'inauguration de la première école militaire du Niger s'est déroulée ce vendredi 15 octobre à Niamey, en présence du Président du pays, Mohamed Bazoum. Selon le Président, "cette école formera des officiers d'état-major et officiers brevetés de guerre, et sera un maillon important du dispositif de sécurité du Niger".L'ouverture d'autres centres de formation prévue dès 2022À cette occasion, le Président a annoncé la création d'une école de l'armée de l'Air à Agadez, dans le nord du pays, et d'un Centre d'instruction d'une capacité de formation de 5.000 jeunes par an à Tahoua, dans l'ouest, dès 2022.Un investissement de plus de 150 milliards FCFA (229 millions d'euros) sur trois ans sera consacré à "accroître les capacités" des forces aériennes nigériennes, a-t-il ajouté.Le commandant de l'école militaire, Abdoul Razak Ben Ibrahim, a indiqué que, pour cette première promotion, 26 officiers nigériens de l'armée, de la gendarmerie et de la Garde nationale seront formés durant 9 mois par des instructeurs nationaux.Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Niamey avait annoncé fin 2020 sa volonté de faire passer les effectifs de son armée de 25.000 à au moins 50.000 hommes dans les cinq prochaines années.

