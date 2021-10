"Le pass sanitaire est une forme d’obligation vaccinale à laquelle on arrive sans la voir imposée"

On est donc dans un contentieux dit ‘administratif’. Il faut reconnaître que les juges administratifs ne sont pas considérés comme les juges les plus frondeurs que l’on puisse trouver. Le juge va devoir être éclairé par le scientifique et estimer si les atteintes aux libertés sont proportionnées à la nécessité de préserver l’intérêt dit collectif. Après, il y a peut-être une propension du juge administratif à trouver des équilibres plus dans le sens d’un certain nombre de positions scientifiques établies ou dans le sens de celles qui sont défendues par les autorités exécutives."