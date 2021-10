https://fr.sputniknews.com/20211015/les-talibans-affirment-avoir-autorise-les-femmes-a-retourner-dans-le-secteur-de-la-sante-1052153046.html

Les talibans affirment avoir autorisé les femmes à retourner dans le secteur de la santé

Les talibans affirment avoir autorisé les femmes à retourner dans le secteur de la santé

Les femmes afghanes sont retournées au travail dans le secteur de la santé en Afghanistan. C’est ce qu’ont déclaré les représentants des talibans* au ministre... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T11:33+0200

2021-10-15T11:33+0200

2021-10-15T11:33+0200

talibans au pouvoir en afghanistan

turquie

onu

afghanistan

droits des femmes

moyen-orient

Les représentants des talibans* ont assuré avoir autorisé les femmes à reprendre le travail dans le secteur de la santé, a déclaré le 14 octobre le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu à l’issue des pourparlers à Ankara.Le chef de la diplomatie a indiqué que lors des pourparlers la délégation turque avait réitéré l’importance d’"être inclusifs pour l'unité du pays".En ce qui concerne la question de l'éducation des femmes, des enfants et des filles, et la participation des femmes à la vie des affaires, il dit avoir demandé aux talibans* de ne pas les considérer comme une "condition préalable ou une exigence des pays occidentaux" mais comme une "attente du monde islamique".Droits des femmes en AfghanistanSous leur précédent régime entre 1996 et 2001, les femmes n’avaient pu ni travailler ni étudier selon la version rigoriste de la loi islamique imposée par les talibans*.Depuis leur prise de pouvoir le 15 août, les islamistes cherchent à présenter un visage plus modéré, en tentant de rassurer sur cette question. Ils ont promis que les droits des femmes seraient respectés en accord avec la loi islamique, sans donner plus de précisions.Le ministre de l'Enseignement supérieur du gouvernement taliban*, Abdul Baqi Haqqani, a annoncé le 12 septembre que les femmes afghanes qui le souhaitent seront autorisées à reprendre les cours à l'université, mais dans des classes non mixtes et à condition d’être voilées, tout comme les écolières de primaire. En outre, les talibans* ont assuré le 21 septembre que les collégiennes et lycéennes, bannies de la récente rentrée des classes, seraient bientôt autorisées à retourner en cours, sans pour autant donner la moindre date.Le 17 septembre, les talibans* ont remplacé le ministère afghan de la Condition féminine par un ministère "pour la promotion de la vertu et la prévention du vice" chargé de veiller au respect de la loi islamique, un département dont les employées sont désormais exclues."Un rôle prépondérant des femmes"Intervenant le 11 octobre lors d'une réunion avec des médias au siège de l'Onu, le secrétaire général de l’Organisation, Antonio Guterres, a dénoncé la négligence des promesses faites aux femmes et aux filles par les talibans* en Afghanistan.Il a promis de "ne rien lâcher" en assurant que l'Onu abordait ce sujet tous les jours avec les talibans*.*Organisation terroriste interdite en Russie

full-up MDR : et ils ont cru qu'ils allaient respecter leur promesses ?

Caillou Que dire, a part, pauvres femmes, pauvres enfants, forcés a vivre dans l'obscurité.

