Les talibans attendus à Moscou pour un "dialogue sincère"

Sans se presser de reconnaître officiellement le nouveau pouvoir afghan, la Russie se prononce pour un travail commun avec les talibans*, mais s'inquiète de... 15.10.2021, Sputnik France

Les talibans* se rendront le 20 octobre à Moscou sur son invitation pour une réunion sur la situation en Afghanistan, a déclaré Zamir Kaboulov, envoyé spécial du Président russe pour l'Afghanistan, lors d’une conférence à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Des représentants de la Chine, de l'Iran, du Pakistan et de l'Inde sont également attendus.Selon le diplomate, la partie russe prévoit lors de cette réunion "d'exprimer ouvertement [ses] revendications à la délégation afghane, mais pas sous la forme d'une exigence, mais sous la forme d'une réunion sur la manière dont on peut aborder ces problèmes de manière constructive".M.Kaboulov a rappelé qu'en ce qui concerne l'Afghanistan, la lutte contre le trafic de drogue et la menace terroriste restent les sujets prioritaires pour la Russie et pour les autres pays.Poutine demande de ne pas se précipiter pour reconnaître le régime taliban*Intervenant ce 15 octobre lors d'une réunion du Conseil des chefs d'État des pays de la CEI, Vladimir Poutine a exhorté à ne pas se précipiter pour reconnaître le régime taliban* en Afghanistan.Le Président russe a noté que le gouvernement de transition formé par les talibans* ne reflète pas "toutes les couches de la société afghane". Cependant, selon lui, les talibans* ont annoncé leur intention d'organiser des élections générales et tentent de ramener les organes gouvernementaux à un fonctionnement normal.M.Poutine a souligné la nécessité de soutenir le processus de réconciliation inter-afghane et la volonté de normaliser la situation en Afghanistan. Il a appelé à la reprise des travaux de la Russie, des États-Unis et de la Chine avec la participation du Pakistan.*Organisation terroriste interdite en Russie

Pascal DE France l'Organisation terroriste interdite en Russie attendue à Moscou 🤣🤣🤣 5

david campion trop petit !! faut le plus gros avion !! si il vont la bas ils repartent jamais les mains vides 4

