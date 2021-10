https://fr.sputniknews.com/20211015/les-transports-electriques-en-france-et-en-russie-les-choses-saccelerent-estime-edf-1052163938.html

Les transports électriques en France et en Russie: "Les choses s’accélèrent", estime EDF

Estimant que les moyens de transport écologiques s’installeront "dans nos pays beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons", Béatrice Buffon, à la... 15.10.2021, Sputnik France

Malgré le fait que le développement du transport écologique en Russie est "assez récent", "les choses s’accélèrent, les technologies se mettent en place" et dans une vingtaine d’années, il n’y aura pas une telle différence entre la Russie et l’Europe dans ce secteur, a déclaré à Sputnik Béatrice Buffon, directrice exécutive groupe, en charge de la direction internationale d’EDF, qui participe à la Semaine russe de l'énergie 2021 à Moscou.Projets conjoints franco-russesInterrogée par Sputnik sur les projets communs entre la Russie et le France dans le domaine du transport électrique, elle a précisé qu’il ne s’agissait que du début, "le tout début des développements", tout en mettant en avant l’hydrogène.Elle a ajouté qu’"en Europe de l’Ouest, on est déjà sur des chiffres importants, ça s’accélère. D’ici 2030, on attend des multiplications par 10 ou par 15 du nombre de véhicules électriques et tout le monde s’y prépare et on voit les choses qui se mettent en place".Transport écologiqueL’énergie, différents types de combustibles, des sources d’énergie renouvelable, ainsi que le transport électrique: ce n’est qu’une partie des sujets qui ont été soulevés lors des discussions dans le cadre auxquelles Sputnik a assisté.Alors que la question du transport écologique était abordée, Béatrice Buffon a expliqué que son entreprise avait investi 90% de ses actifs dans des industries réduisant leur consommation de combustibles carbonés.Un règne des transports électriques à Moscou d’ici 2028Pour sa part, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, s’est donné au maximum sept ans pour que le transport écologique règne dans la capitale russe.Il a ajouté que la ville disposait désormais de la plus grande flotte de bus électriques d'Europe et que, d'ici la fin de l'année, leur nombre atteindrait un millier.

DUCLOS La Chine communiste sera la première nation à dire bye bye au coz grâce au nucléaire civil et à l'hydrau-electrique, les 2 seules energies propres et sables.

2021

