L'UE soutient la Roumanie face à une flambée de Covid-19

L'Union européenne (UE) a annoncé, vendredi, une aide à la Roumanie face à une flambée de Covid-19, qui met le système de santé dans le pays à rude épreuve. 15.10.2021, Sputnik France

Par l'intermédiaire du Mécanisme de protection civile de l'UE, l'Union européenne a ainsi fourni 200 concentrateurs d'oxygène provenant de la réserve médicale stratégique rescEU hébergée par les Pays-Bas, 50 concentrateurs d'oxygène provenant de Pologne et 5 200 flacons d'anticorps monoclonaux en provenance d'Italie, précise le communiqué.En outre, 15 ventilateurs et 8 concentrateurs d'oxygène seront acheminés du Danemark vers la Roumanie par l'intermédiaire de ce mécanisme.Depuis le début de la pandémie, le Mécanisme de protection civile de l'UE a coordonné et cofinancé la livraison de plus de 190 millions d'équipements médicaux et de protection individuelle, renforcé les hôpitaux avec du personnel médical supplémentaire et fourni des vaccins et d'autres équipements essentiels à plus de 55 pays, fait savoir la Commission européenne.En outre, l'UE a créé un mécanisme stratégique rescEU de réserve médicale et de distribution dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'UE. La réserve permet la livraison rapide de matériel médical hébergé par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et les Pays-Bas, ajoute-t-on.

