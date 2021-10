https://fr.sputniknews.com/20211015/quelque-230-millions-deuros-mobilises-pour-la-relance-du-tourisme-au-senegal-1052165045.html

Quelque 230 millions d'euros mobilisés pour la relance du tourisme au Sénégal

Le ministère sénégalais du Tourisme et des transports aériens a annoncé la mobilisation de près de 230 millions d'euros destinés à encourager la relance du... 15.10.2021

Les autorités sénégalaises ont débloqué plus de 150 millions de francs CFA (près de 230 millions d'euros) entre 2020 et 2021 pour le secteur du tourisme éprouvé par la pandémie de Covid-19, a annoncé le 14 octobre le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, lors d’une visite dans la nouvelle station balnéaire de Pointe Sarène, dans le département de Mbour (ouest du pays).Évoquant les mesures pour soutenir le secteur du tourisme et des transports aériens, le ministre a cité entre autres la réouverture des frontières accompagnée d’un crédit hôtelier et touristique ainsi que celui du transport aérien d’un montant global de 75 milliards de francs CFA. En plus, l'État a mobilisé 82 milliards de francs cfa, en 2020, pour les besoins en fonds de roulement des entreprises et des subventions aux entités publiques du secteur."Aujourd'hui pour venir au Sénégal, il suffit d'un test PCR négatif de moins de cinq jours pour les non vaccinés et de la seule preuve pour les vaccinés", a dit le responsable sénégalais qui a également évoqué les mesures d’ordre fiscal à travers le report du paiement de la TVA pour les entreprises du secteur en plus de la suspension des impôts et taxes sur les entreprises du secteur jusqu’à fin 2021.Le ministre a rappelé la participation du Sénégal à l'exposition universelle Expo-Dubaï 2020 et au Salon Top Resa à Paris, l'un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages, du 5 au 8 octobre.Le responsable s'est félicité des retombées de ces efforts, notamment de la décision de la France de classer le Sénégal sur sa liste "Verte" et la levée des restrictions de voyage de et en partance du pays de la Teranga vers ceux de l'Union Européenne.À noter qu'à l’instar de l’industrie touristique mondiale, le tourisme sénégalais est touché de plein fouet par la crise sanitaire due au coronavirus, avec des répercussions sur les voyages et l’offre. La station balnéaire de Saly, située à 80 km au sud de la capitale Dakar, a été la plus affectée par les mesures restrictives imposées par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre la pandémie.

