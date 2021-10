https://fr.sputniknews.com/20211015/rien-na-change-depuis-samuel-paty-estime-un-professeur-cible-de-menaces-de-mort-1052152740.html

"Rien n'a changé depuis Samuel Paty", estime un professeur, cible de menaces de mort

Invité le 14 octobre de Punchline sur CNews, la veille de l’anniversaire de la mort de Samuel Paty, un professeur a déploré l’absence de changements dans la... 15.10.2021, Sputnik France

À la veille de la date anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, les établissements scolaires de France vont rendre hommage sous différentes formes ce vendredi au professeur d’histoire-géographie, décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Jean-Michel Blanquer a prévenu le 14 octobre auprès de RMC que si ces événements venaient à être "perturbés", les élèves concernés seront "sanctionnés".Un an après le meurtre de M.Paty, Didier Lemaire, professeur de philosophie qui a été la cible des menaces de mort, a noté dans Punchline sur CNews que les enseignants sont toujours en danger et que la défense de la laïcité n’a pas progressé.Il a également dénoncé "un renoncement total" en précisant que la responsabilité de cette situation incombe aux politiques."Le professeur [Samuel Paty, ndlr], alors même qu'il était menacé, n'a pas été placé sous protection", a-t-il indiqué au média.La laïcité "est en danger"Ainsi, 63% des jeunes estiment que la laïcité est aujourd’hui en danger en France, d’après un sondage Ifop pour Marianne paru le 14 octobre sur le regard des 18-30 ans concernant l’assassinat de Samuel Paty.En outre, plus de la moitié des sondés, soit 57%, jugent que "la défense de la laïcité est souvent instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans".

Patrice Rien n'a change depuis le Milk Bar, l'Otomatic et le Casino de la Jetee, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ca change. 1

Vulcain Les coupables 😈🐙sont tous trouvés 😱👎❗

