Saint-Gobain lance une nouvelle chaîne de production à l'usine de Iegorievsk

La compagnie française Saint-Gobain a lancé une chaîne de production de panneaux acoustiques pour murs et plafonds à l'usine Isover, à Iegorievsk (région de... 15.10.2021, Sputnik France

Les panneaux acoustiques sont utilisés pour l'habillage intérieur de bâtiments ayant des exigences acoustiques élevées, par exemple les cinémas, les théâtres et les salles de conférence.La compagnie Saint-Gobain est présente dans la région de Moscou depuis 2002 et possède deux entreprises de production de matériaux de construction. L'usine Isover est spécialisée dans les matériaux d'isolation sonore et thermique, et l'usine Weber produit du mortier de construction. Les deux entreprises se situent à Iegorievsk.

SerbikusSlavikus Saint-Gobain est un grand entreprise ...Polluant , j'ai travaillé pour eux à Compiègne et à Chemillé-en-Anjou , l’espérance de vie de leurs ouvriers doit être court ; 0

