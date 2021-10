https://fr.sputniknews.com/20211015/sydney-va-rouvrir-aux-voyageurs-internationaux-sans-quarantaine-1052155043.html

Sydney va rouvrir aux voyageurs internationaux sans quarantaine

Sydney va rouvrir aux voyageurs internationaux sans quarantaine

Sydney rouvrira aux voyageurs internationaux présentant un schéma vaccinal complet dès le 1er novembre sans qu'ils n'aient à se soumettre à une quarantaine, a... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T13:14+0200

2021-10-15T13:14+0200

2021-10-15T13:14+0200

covid-19

sydney

voyages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104351/09/1043510931_650:0:4291:2048_1920x0_80_0_0_b31db11a219970e6ac682b5a792993c4.jpg

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé plus tôt ce mois-ci que les voyages à l'étranger reprendraient dès que 80% de la population d'un Etat donné serait complètement vaccinée. Il avait toutefois précisé que cette décision concernerait premièrement les Australiens et qu'une quarantaine effectuée à domicile serait nécessaire.Dominic Perrottet a néanmoins expliqué qu'il était temps de rouvrir l'Etat afin de faciliter la reprise économique, alors que la Nouvelle Galle du Sud a été durement affectée par un confinement de près de quatre mois.La Nouvelle Galles du Sud devrait atteindre l'objectif de vaccination fixé par le gouvernement dès ce week-end, plus tôt que les autres Etats du pays, ce qui ralentira le nombre d'infections.Les voyageurs devront montrer une preuve de vaccination et un test négatif au COVID-19 avant de pouvoir embarquer dans un avion à destination de l'Australie, a dit Dominic Perrottet.

sydney

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

sydney, voyages