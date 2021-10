https://fr.sputniknews.com/20211015/train-express-regional-les-senegalais-attendent-leur-arlesienne-pour-le-24-decembre-1052167927.html

Train express régional: les Sénégalais attendent leur Arlésienne pour le 24 décembre

Le 24 décembre 2021, les Sénégalais verront pour la première fois un train moderne, rapide et confortable passer à proximité de leurs habitations urbaines, avec ses passagers. Ce devrait être alors le jour d’inauguration effective du Train express régional (TER), "l’éléphant blanc" le plus médiatique et le plus controversé des projets du Président Macky Sall.Le Train express régional est prévu pour transporter environ 115.000 personnes par jour entre Dakar et sa banlieue au long des quatorze stations avec prolongement sur la nouvelle ville de Diamniadio. Reste à finaliser la connexion avec l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, qui sera l’ultime phase d’extension du réseau ferroviaire hors de la capitale."Des tarifications exorbitantes"Pour emprunter le Train express régional, il faudra néanmoins débourser 600 francs CFA (environ 0,92 euro) pour le tronçon aller simple Dakar-Thiaroye (une quinzaine de km) et 1.200 francs CFA (1,82 euro) pour le tronçon aller simple Dakar-Diamniadio (environ 36 km). Des tarifs qui semblent avoir pris de court beaucoup de Sénégalais et de spécialistes du secteur des transports.À côté des désillusions concernant son exploitation opérationnelle, le Train express régional a surtout fait parler de lui concernant son coût. Pour le Bureau d’information gouvernementale (BIG), l’infrastructure aura été réalisée in fine avec 656 milliards de francs CFA (1 milliard d’euros), dont 88 milliards de francs CFA (134,146 millions d’euros), objet d'un avenant, correspondant à 15% du montant global. Mais cette somme est en fait calculée hors taxes. Répondant à une question orale du député d’opposition Ousmane Sonko, l’ex-ministre délégué en charge des Réseaux ferroviaires devenu directeur du Sen-Ter Abdou Ndéné Sall avait affirmé que le chiffre final approcherait les 800 milliards de francs CFA (1,219 milliard d’euros).Entamés en 2017, les travaux du Train express régional ont fait l’objet d’une "inauguration" en grande pompe en janvier 2019 par le Président Macky Sall. Un acte analysé à l’époque comme un point de campagne électorale d’une élection présidentielle qu’il allait remporter un mois plus tard. Depuis, les vaines annonces concernant le Ter ont été faites à plusieurs reprises par des ministres et des DG. En septembre 2020, au sortir d’un conseil présidentiel consacré à la relance de l’économie sénégalaise post-Covid-19, puis en mai dernier, le Président Sall semble avoir bouclé la boucle de ce jeu de devinettes de ses collaborateurs en fixant vaguement l’arrivée du "cadeau de Noël" "d’ici à la fin de l’année " 2021.

