https://fr.sputniknews.com/20211015/un-depute-britannique-poignarde-a-plusieurs-reprises-1052157223.html

Un député britannique poignardé à plusieurs reprises

Un député britannique poignardé à plusieurs reprises

David Amess a été poignardé à plusieurs reprises alors qu'il effectuait un déplacement dans sa circonscription, dans l'Essex, à l'est de Londres. La police... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T15:11+0200

2021-10-15T15:11+0200

2021-10-15T15:38+0200

royaume-uni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104398/31/1043983158_0:111:2048:1263_1920x0_80_0_0_f001f64fe75d439dd49fbe470ca44f8e.jpg

Un député conservateur britannique, David Amess, 69 ans, a été poignardé le 15 octobre à plusieurs reprises lors d'une permanence parlementaire qu'il tenait dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea, à l'est de Londres, selon les médias locaux.La police locale a annoncé l'arrestation d'un homme, et confirmé qu'une personne avait été poignardée, sans préciser son identité. Elle a précisé qu'elle ne recherchait "personne d'autre" après l'arrestation.Un témoin prénommé Anthony a décrit à la radio LBC un important déploiement policier sur place. "J'ai vu quelqu'un être extrait du bâtiment, mis à l'arrière d'une voiture de police", a-t-il raconté."Apparemment il a été poignardé à plusieurs reprises", a-t-il ajouté à propos du député.Les réactions politiques ont immédiatement afflué, dans un pays marqué par l'assassinat en pleine rue en 2016 de la députée europhile Jo Cox une semaine avant le référendum sur le Brexit par un sympathisant néo-nazi."Nouvelle horrible et profondément choquante", a tweeté le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer, adressant ses pensées au député, ses proches et ses collaborateurs.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

royaume-uni