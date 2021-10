https://fr.sputniknews.com/20211015/un-jackpot-record-de-220-millions-deuros-remporte-en-france-1052167185.html

Un jackpot record de 220 millions d'euros remporté en France

Un jackpot record de 220 millions d'euros remporté en France

Il s'agit du plus gros gain jamais remporté en Europe: la somme record de 220 millions d'euros, mise en jeu lors du tirage de l'Euromillions, a été gagnée en... 15.10.2021, Sputnik France

Un jackpot record de 220 millions d'euros a été remporté en France lors du tirage de l'Euromillions ce vendredi 15 octobre au soir, a appris l'AFP auprès de la Française des jeux (FDJ).Le chanceux ou la chanceuse dispose à présent de soixante jours pour se signaler auprès de la FDJ et récupérer son gain, qui constitue le plus gros jackpot dans l'histoire de la loterie européenne depuis sa création en 2004.Il ou elle a joué la combinaison gagnante 21 26 31 34 49, et les chiffres étoiles 2 et 5.Le précédent super jackpot avait été empoché en Suisse. Il s'agissait d'un gain de 210 millions d'euros, mis en jeu le 26 février 2021.En France, le dernier record remonte à décembre 2020. Un joueur du Sud de la France avait alors remporté les 200 millions d'euros mis en jeu. Le précédent record était de 190 millions d'euros, remporté à plusieurs reprises, dont la dernière fois en novembre 2019 au Royaume-Uni.

