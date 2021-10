https://fr.sputniknews.com/20211015/une-explosion-frappe-une-mosquee-chiite-en-afghanistan-des-morts-et-des-blesses-1052152611.html

Une explosion frappe une mosquée chiite en Afghanistan, des morts et des blessés

Une semaine après un attentat suicide commis contre une mosquée chiite à Kunduz en Afghanistan ayant fait près de 150 morts, une nouvelle explosion vise un... 15.10.2021, Sputnik France

international

afghanistan

terrorisme

explosion

mosquée

daech

Une explosion est survenue ce 15 octobre près d’une mosquée chiite dans la province de Kandahar dans le sud de l’Afghanistan, indique Tolo News, une chaîne de télévision afghane.Les faits ont eu lieu au moment de la grande prière du vendredi. Interrogée par Sputnik, une source locale a fait état d'au moins de sept morts et de 13 blessés lors de l’explosion produite par un kamikaze. Plus tard, le bilan a été revu à la hausse. Une source dans l’hôpital interrogée par Sputnik a recensé 25 morts et une vingtaine de blessés.Une heure plus tard, le nombre des victimes a été réévalué à 33 par Al-Jazeera, chaîne de télévision qatarie.Cité par l’AFP, un témoin a confié avoir entendu trois déflagrations, une à la porte principale de la mosquée, une autre dans sa partie sud et la dernière là où les croyants viennent faire leurs ablutions.Les chiites pris pour cible Les chiites, communauté minoritaire en Afghanistan, se font régulièrement attaquer dans le pays. Depuis début octobre, plusieurs mosquées ont été visées par des explosions revendiquées par Daech*. Le 3 octobre, au moins huit personnes sont mortes lors d’un attentat à la bombe contre une mosquée de Kaboul. Cinq jours plus tard, 150 personnes sont décédées et plus de 140 ont été blessées dans une explosion commise par un kamikaze dans une mosquée chiite à Kunduz, en pleine prière du vendredi.*Organisation terroriste interdite en Russie.

Robert Mag C'est l'Iran qui a perpétré l'attentat sous faux-drapeau... pour faire porter le chapeau à d'autres... technique vieille comme le monde ! 1

Tayeb Zerrifi Ceci c'est signé les obèses de l'Amérique et le peuple anciennement élu

