https://fr.sputniknews.com/20211015/une-patrouille-de-police-ciblee-avec-deux-cocktails-molotov-dans-le-nord-1052156602.html

Une patrouille de police ciblée avec deux cocktails Molotov dans le Nord

Une patrouille de police ciblée avec deux cocktails Molotov dans le Nord

Sur fond de violences contre la police, un nouveau fait divers est venu alimenter la chronique. Une patrouille de police a essuyé des jets de projectiles dans... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T15:06+0200

2021-10-15T15:06+0200

2021-10-15T15:06+0200

france

police

violences

loi

peine

cocktail molotov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1044815056_0:47:1920:1127_1920x0_80_0_0_f89740b79e44dfede6565f683fbad812.jpg

Dans la nuit du 13 au 14 octobre un équipage de police a été la cible de deux jets de cocktails Molotov sur sa voiture alors qu’il était en patrouille sur l’avenue du Pont-de-Bois, à Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord, rapporte Actu17.Selon une source policière citée par le média, les quatre malfaiteurs se sont cachés sous une passerelle avant de saisir l’opportunité de s’enfuir.Actu17 précise qu’aucun blessé n’est à déplorer et que le véhicule des forces de l’ordre n’a pas été endommagé.Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat.Ce n’est pas la première fois que des incidents de ce genre se produisent dans cette ville de la banlieue lilloise.Dans la nuit du 22 au 23 septembre, une patrouille de police avait été prise à partie dans un quartier de Villeneuve-d’Ascq. Tout s’est produit après le contrôle d’un établissement de restauration qui a mené à la saisie d’une vingtaine de mortiers d’artifice. Les fonctionnaires se sont rendus vers les résidences universitaires à proximité, où un pavé a été jeté d’une fenêtre, touchant un agent à la tête.Des violences à la haussePour rappel, selon les statistiques compilées par Le Monde, 85 faits de "violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique" ont été enregistrés quotidiennement dans l’Hexagone en 2020. En 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 2,3.Renforcement des peinesPour lutter contre les agressions visant des membres des forces de l’ordre, un texte permettant de renforcer les peines pour les auteurs de ces violences a été adopté en première lecture par les députés le 22 septembre. L’article 4 du projet de loi "responsabilité pénale et sécurité intérieure", qui prévoit ce renforcement, a été adopté à une très large majorité (52 voix contre 3).Le projet de loi prévoit sept ans de prison et 100.000 euros d’amende pour des violences entraînant une incapacité totale de travail de plus de huit jours, cinq ans et 75.000 euros pour une incapacité inférieure ou pas d’incapacité. Ces peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

police, violences, loi, peine, cocktail molotov