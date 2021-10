Les exercices russo-chinois Interaction maritime 2021

© Sputnik . Vitaliy Ankov

Le 14 octobre débuteront les exercices conjoints à la Russie et à la Chine, Interaction maritime 2021. La Marine russe est représentée par le grand bâtiment de lutte anti-sous-marine Amiral Panteleïev(sur la photo), les corvettes du projet 20380 Héros de la Fédération de Russie Aldar Tsydenjapov et Gromki, deux dragueurs de mines, le sous-marin du projet 877 Oust-Bolcheretsk, ainsi qu'une vedette lance-missiles et un bateau-remorqueur de sauvetage.