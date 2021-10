https://fr.sputniknews.com/20211016/daech-revendique-lattaque-de-la-mosquee-de-kandahar-1052169280.html

Daech revendique l'attaque de la mosquée de Kandahar

Daech revendique l'attaque de la mosquée de Kandahar

C'est la deuxième semaine consécutive que des membres de Daech commettent des attentats lors des prières du vendredi. 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T09:15+0200

2021-10-16T09:15+0200

2021-10-16T09:15+0200

afghanistan

mosquée

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1052169251_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_8ab6c150741a3a07fa5256a58b08250e.jpg

Daech a revendiqué l'attentat à la bombe visant une mosquée chiite de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, qui a fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés, selon un communiqué publié vendredi par son organe de propagande Amaq.Le communiqué ajouté que deux membres de l'organisation sont entrés dans la mosquée et ont fait exploser leurs bombes.C'est la deuxième semaine consécutive que des membres de Daech commettent des attentats lors des prières du vendredi.*Organisation terroriste interdite en Russie

CiaoBella C'était prévus, d'une part quant les américains envahissent un pays ils laissent un désordre plus grand que quant ils sont arrivé, mais en plus dans cette affaire, les ethnies vont se tirer la bourre entre elles.

1

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

afghanistan, mosquée, daech