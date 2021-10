https://fr.sputniknews.com/20211016/decapitation-a-agde-le-suspect-pourrait-avoir-agi-par-vengeance-1052170475.html

Décapitation à Agde: le suspect pourrait avoir agi par vengeance

Décapitation à Agde: le suspect pourrait avoir agi par vengeance

La vengeance est-elle en cause? L’individu soupçonné d’avoir décapité une femme à Agde pourrait l’avoir fait pour se venger du licenciement de son épouse... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T11:31+0200

2021-10-16T11:31+0200

2021-10-16T11:31+0200

faits divers

france

police

enquête

décapitation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0e/1045224049_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_cfe5dcc284a3eb66048f7f7556a5aa08.jpg

Après qu’il a été su que le quinquagénaire interpellé dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’une septuagénaire à Agde était un ancien boxeur professionnel ayant été candidat à des municipales en 2015 pour le Front national, de nouveaux détails tombent.Est-ce une vengeance qui a poussé cet homme de 51 ans à tuer? C’est l’une des pistes suivies par les enquêteurs du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Montpellier, relate Midi Libre.Le suspect connaissait la victime puisqu’il effectuait des petits travaux chez elle, tout comme son épouse, femme de ménage.En outre, le magistrat a indiqué que "s’agissant du crime qui lui est reproché, il affirme jusqu’à présent n’en avoir aucun souvenir, invoquant ses troubles de mémoire".Le média précise que selon l’autopsie, la cause du décès est la décapitation, "en l’absence d’autres blessures mortelles constatées sur la victime".M.Balland a également noté dans son communiqué transmis et relayé par Midi Libre que le soupçonné avait été arrêté grâce à la vidéosurveillance du logement de la défunte, où il apparaît "quelques heures avant la découverte du corps, (…) en présence de la victime, portant un masque chirurgical, des gants en latex et un grand couteau".Les images de vidéosurveillance des trois distributeurs automatiques de billets où il a effectué des retraits avec la carte volée sont en train d’être exploitées.D’après le procureur cité par le média, l’ancien boxeur a affirmé avoir subi un traumatisme crânien en 2017 qui l'aurait plongé pendant une semaine dans le coma."Il se déclare chrétien, priant tous les jours et allant à la messe", a indiqué le magistrat, cité par Midi Libre.Une affaire sordideLe 13 octobre, les forces de l’ordre ont découvert une femme de 77 ans morte à son domicile à Agde. Sa tête était posée sur une table dans la cuisine.La piste terroriste n’était pas privilégiée.BFM TV a rapporté qu’une carte bancaire avait été volée à la septuagénaire et un retrait de 1.000 euros effectué.

full-up il n'a pas perdu la mémoire pour aller piquer du fric avec la carte de la victime ! 5

Tutux0743 Une autre forme indemnité de licenciement à venir ?!... Quand pense @DUCLOS ?... 1

5

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, police, enquête, décapitation