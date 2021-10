"Faire l'union des droites": Robert Ménard invite Zemmour et Le Pen à s'unir pour la présidentielle

"Quand je dis Marine Le Pen ne gagnera jamais, je dis ce que tout le monde sait [...] Avant que je ne sois pris en compte par les sondages, on avait une Marine Le Pen très haut, mais incapable de gagner le second tour et on avait un candidat de droite incapable d'atteindre le second tour, car Marine Le Pen était trop haute. Et M.Macron attendait tranquillement son second tour [...] et il allait gagner. C'est ça que ma présence a bouleversé", a-t-il ajouté, sans vouloir dire s'il sera ou non candidat.