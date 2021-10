https://fr.sputniknews.com/20211016/la-crimee-est-ouverte-a-tous-la-peninsule-prete-a-accueillir-la-famille-royale-britannique-1052165908.html

"La Crimée est ouverte à tous": la péninsule prête à accueillir la famille royale britannique

"La Crimée est ouverte à tous": la péninsule prête à accueillir la famille royale britannique

Après qu’une représentante de la monarchie britannique a répondu à une lettre d’élèves scolarisés à Sébastopol, en Crimée, en spécifiant bien "Russie" dans... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T07:00+0200

2021-10-16T07:00+0200

2021-10-16T07:00+0200

europe

russie

crimée

royaume-uni

sébastopol

reine élisabeth ii

lettre

adolescents

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104268/06/1042680614_0:91:3167:1872_1920x0_80_0_0_cec34566a88ead1fae62a4a58245fab0.jpg

La Cour royale britannique sera la bienvenue en Crimée, où elle se verra réserver un accueil chaleureux, a déclaré à Sputnik le chef de la Commission de la diplomatie populaire et des relations interethniques du Parlement criméen, Youri Guempel.Il a rappelé qu’au cours de ces dernières années, l'attitude envers la Crimée avait beaucoup changé dans le monde et que la presqu’île était de plus en plus considérée par le public mondial comme un territoire russe depuis toujours et une partie intégrante de la Russie.La République de Crimée est prête à accueillir toutes les délégations internationales, a poursuivi Youri Guempel.Selon lui, cela serait utile tout particulièrement aux Européens dont l’opinion au sujet de la Crimée s’est formée sur la base de mythes qui sont aujourd’hui encore inventés par les médias et les politiciens."Sébastopol. Russie"Auparavant, la Cour royale britannique a répondu aux collégiens et lycéens russes de la Petite académie des sciences de Sébastopol, grand port de la Crimée, qui avaient envoyé une lettre à Londres.En rédigeant l’adresse de la réponse, une demoiselle d’honneur de la reine Elizabeth II a bien écrit sur l’enveloppe: "Sébastopol. Russie". Par la suite, la publication reproduisant la lettre a été effacée.Du New York Times à la TV ukrainienne en passant par TrumpLa Crimée est redevenue une région russe en mars 2014 à l’issue d’un référendum après un coup d'État perpétré en Ukraine. Cette dernière considère d’ailleurs que ce territoire est toujours sien mais provisoirement occupé.Entretemps, en novembre 2019, le New York Times a publié une carte de l’Ukraine sur laquelle la Crimée est aux couleurs de la Russie. Le même mois, le géant américain Apple avait opté dans son application Météo en faveur de la localisation des villes criméennes en Russie lorsque son service de navigation était utilisé depuis le pays, tandis que ces mêmes villes restaient sans pays défini quand il était ouvert, par exemple, depuis la France.En mai de la même année, plus d'un tiers des Allemands, Français et Britanniques –respectivement 38%, 37% et 34%– considéraient la Crimée comme russe, selon un sondage de l'Ifop dans le cadre du projet Sputnik.Opinions.En novembre 2018, c’est une chaîne de télévision ukrainienne qui a diffusé une carte du pays où la Crimée était "habillée" aux couleurs de la Russie.Trois mois plus tôt, la chaîne de télévision généraliste internationale publique germanophone 3sat a diffusé un documentaire, "Sibirien total" (Sibérie totale), où la carte géographique de la Russie comportait la Crimée colorée de la même teinte.Même le Président américain de l’époque, Donald Trump, avait estimé possible en juin 2018 de reconnaître la Crimée en tant que partie intégrante de la Russie. Qui plus est, deux sources diplomatiques avaient annoncé aux médias américains que Donald Trump avait déclaré à ses collègues du G7 au cours du sommet au Canada que la Crimée appartenait à la Russie.

Michelvsrin Le monde se tourne petit à petit vers les pays de l'OSC, voir ceux du Moyen-Orient actuellement observateurs. Il n'est pas à exclure que dans un jour plus ou moins lointain, la Russie devienne le protecteur de l'Europe ! 4

Tchetnik Vois pouvez tous y aller en vacances. Ça s'est beaucoup amélioré depuis environ sept ans.😎🧜‍♀️🏄‍♀️ 3

7

russie

crimée

royaume-uni

sébastopol

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, crimée, royaume-uni, sébastopol, reine élisabeth ii, lettre, adolescents