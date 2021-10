https://fr.sputniknews.com/20211016/les-astronautes-chinois-arrivent-dans-la-station-spatiale-en-construction-1052172383.html

Les astronautes chinois arrivent dans la station spatiale en construction

Six mois durant, ils devront poursuivre la construction de la station, vérifier les différents équipements, mais aussi réaliser des expériences scientifiques... 16.10.2021, Sputnik France

Trois spationautes chinois, dont une femme, sont arrivés le 16 octobre sur le chantier de la station spatiale chinoise, afin de poursuivre sa construction.Leur vaisseau Shenzhou-13 a été propulsé pendant la nuit à 00H23 (16H23 GMT vendredi) par une fusée Longue-Marche 2F, du pas de tir de Jiuquan dans le désert de Gobi (nord-ouest), selon des images diffusées en direct par la télévision publique CCTV.L'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA) a qualifié le décollage de succès et assuré que l'équipage était "en bonne santé". Quelques heures plus tard, Shenzhou-13 s'est arrimé au port radial de la station spatiale.À environ 350-400 km d'altitude, les trois spationautes vont séjourner dans Tianhe ("Harmonie céleste"), le seul module déjà en orbite sur les trois qui constitueront à terme la station spatiale.Six mois durant, ils devront poursuivre la construction de la station, vérifier les différents équipements, mais aussi réaliser des expériences scientifiques, notamment en faisant remonter de précieuses informations sur la façon dont leur corps s'adapte à ce long séjour.Les spationautes réaliseront également deux ou trois sorties dans l'espace.Leur séjour permettra de doubler le record de durée pour une mission habitée chinoise, établi en septembre par les membres de la mission précédente, Shenzhou-12, restés trois mois dans Tianhe.Cette mission est la cinquième sur les 11 (habitées et non habitées) nécessaires au total à la construction de la station spatiale chinoise, qui devrait être achevée fin 2022.

2021

Actus

