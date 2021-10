https://fr.sputniknews.com/20211016/les-canadiens-prisonniers-des-nouvelles-restrictions-sanitaires-jugees-absurdes--1052144920.html

Les Canadiens "prisonniers" des nouvelles restrictions sanitaires jugées "absurdes"

2021-10-16T10:15+0200

En mai dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré à propos de la pandémie de Covid-19: "Nous sommes tous impatients de revenir à la normale, mais nous savons qu’avant de revenir à la normale, les cas doivent être sous contrôle et que plus de 75% des personnes ont besoin de se faire vacciner pour que nous commencions à assouplir les choses au Canada." Aujourd’hui, les Canadiens sont vaccinés à 85% et Trudeau a encore déplacé la ligne d’arrivée. "D’ici à la fin du mois de novembre, si vous avez 12 ans ou plus et que vous souhaitez prendre l’avion ou le train, vous devrez être entièrement vacciné, tout comme les membres du personnel", a déclaré le Premier ministre. En outre, les Canadiens, qui ne peuvent déjà plus se faire tester pour accéder aux lieux du quotidien, ne pourront bientôt plus prendre l’avion ou le train avec un simple test. Et les fonctionnaires du gouvernement fédéral devront également être entièrement vaccinés pour continuer à travailler, même à distance, selon les nouvelles obligations vaccinales du gouvernement Trudeau.Par ailleurs, la chaîne publique canadienne CBC a signalé le recrutement d’anciens policiers pour garder un "site d’isolement sécurisé" dans la ville reculée de North Battleford, dans la province de la Saskatchewan. L’Agence de santé publique locale a déclaré qu’il serait utilisé pour détenir les personnes positives au Covid qui ne respecteraient pas leur obligation d’autoconfinement. Ces réfractaires sont-ils suffisamment nombreux pour justifier le déploiement de ce camp, alors que quelques hôtels ont suffi pour isoler de force tous les voyageurs rentrant au Canada par avion, une mesure qui a pris fin début août après un procès sur sa constitutionnalité?Cette même province dispose également d’un site web permettant aux personnes de dénoncer auprès des autorités ceux qui ne respectent pas les consignes de santé publique. Le cauchemar canadien semble être sans fin.Le Dr Samuel Dubé, médecin et professeur universitaire canadien basé à Ottawa, résume sèchement les nouvelles restrictions gouvernementales annoncées par le Premier ministre canadien:Le médecin estime que le gouvernement s’emballe dans davantage de mesures liberticides en faisant abstraction de données scientifiques:D’après Samuel Dubé, le gouvernement s’enfonce dans des restrictions tout en déformant la réalité du terrain:Il dénonce les conflits d’intérêts –politiques et financiers– qui dirigent selon lui l’absurdité de la politique sanitaire:

Michelvsrin C'est l'aberrance dans sa splendeur ! Tout d'abord le virus nous donne un ratio de 3/100000 alors qu'une grippe épidémique est de 150 cas/100000, ce qui veut dire que le virus s'est estompé. Maintenant il est interdit de contrôler la contamination des vaccinés ? Pourquoi ? Alors qu'il semble effectivement que les pays les plus touchés sont les pays dont le taux de vaccination est particulièrement élevé ! C'est l'aberrance dans sa splendeur ! Tout d'abord le virus nous donne un ratio de 3/100000 alors qu'une grippe épidémique est de 150 cas/100000, ce qui veut dire que le virus s'est estompé. Maintenant il est interdit de contrôler la contamination des vaccinés ? Pourquoi ? Alors qu'il semble effectivement que les pays les plus touchés sont les pays dont le taux de vaccination est particulièrement élevé ! Dans ces pays, la preuve que les vaccinés contaminent les vaccinés n'est plus dissimulée mais avérée ! ( Voir l'interview CHU en Martinique concernant le vaccin qui tue !

Michelvsrin Nous avons donc un risque très important pour les vaccinés et l'on vient aujourd'hui forcer cette vaccination chez les individus sains ... Le danger est donc aujourd'hui pour les vaccinés face aux autres vaccinés, ce qui explique par le fait que ces virus en se recombinant à partir d'un organisme humain s'auto-immunisent et par conséquent deviennent dangereux pour les autres porteurs d'un génome similaire ! Alors en quoi ce jeu de provoquer la propagation de maladie par la vaccination consiste t-il ? Il n'y a pas d'autres façons de considérer la situation autre que ce qu'elle n'est !

Rachel Marsden

