https://fr.sputniknews.com/20211016/produire-un-mix-denergies-edf-avance-une-solution-a-une-nouvelle-crise-1052167323.html

Produire un mix d’énergies: EDF avance une solution à une nouvelle crise

Produire un mix d’énergies: EDF avance une solution à une nouvelle crise

Alors qu’une tâche prioritaire à court terme est d’atténuer l’effet de la flambée des prix du gaz en Europe pour les consommateurs, il faut mettre en place à... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T08:40+0200

2021-10-16T08:40+0200

2021-10-16T08:40+0200

crise du gaz 2021

europe

russie

france

économie

gaz

énergie

énergie éolienne

énergie solaire

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1052167162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_468c4e97be004e30188c8e9205ac70e6.jpg

Seule la production d’un mélange d’énergies -nucléaire, renouvelables, gaz- pourrait sauver le monde d’une nouvelle crise énergétique, a déclaré Béatrice Buffon, directrice exécutive groupe, en charge de la direction internationale d’EDF, dans les couloirs de la Semaine russe de l'énergie 2021 consacrée notamment à la montée en flèche du prix du gaz en Europe ces derniers mois.Il importe de commencer par atténuer l’impact négatif de la hausse des prix du gaz sur les consommateurs, "mais dans une perspective à moyen et long terme, nous devons développer les moyens de production appropriés pour éviter ce type de crise", note-t-elle.Ne pas négliger les énergies renouvelablesBéatrice Buffon se dit persuadée que les énergies renouvelables ont un grand potentiel, de même que le nucléaire.Selon la responsable d’EDF, des solutions peuvent être mises en place, mais elles ne sont pas assez déployées et il faut procéder plus vite sur cela.Pour rappel, d'ici à 2030, la France espère favoriser l'émergence de nouvelles industries de pointe, se doter de petits réacteurs nucléaires modulaires et retrouver "un cycle vertueux: innover produire, exporter, et ainsi financer [son] modèle social", selon Emmanuel Macron qui l’a annoncé dans son discours du 12 octobre. Dans ce dernier, le Président expliquait l’intention de Paris d’investir au cours des cinq années à venir 30 milliards d’euros afin de pallier "une sorte de déficit de croissance français".La crise du gazLe 6 octobre, le gaz naturel a atteint son maximum historique à 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes. Depuis, il a reculé et s’affiche ce 15 octobre à 1.174 dollars.Intervenant le 13 octobre à la Semaine de l’énergie russe, Vladimir Poutine a cité plusieurs facteurs expliquant selon lui les causes de l’envolée des prix du gaz.Les prix du gaz en Europe battent des records alors que les réserves sont au plus bas, entamées par un hiver prolongé en 2020-2021 et pas suffisamment remplies depuis. Un apport réduit des énergies renouvelables, comme l'éolien, pour des raisons météorologiques, ne fait qu’aggraver la situation. Tout cela intervient sur fond de sortie de la pandémie du Covid-19: l’offre est réduite alors que la demande est en hausse après la levée de nombreuses restrictions sanitaires.

Stephane Perrollaz Ha ha ha, le bon discours électoral !!!

CiaoBella Encore une fois ceux qui ont en charge de la direction de notre pays nous prouvent leur incapacité. Dire que nous avons besoins de toutes nos possibilités de production d'énergie, il n'est pas nécessaire d'avoir de gros salaires pour cela. Les éoliennes depuis une dizaine de jours elles ne tournent pratiquement pas. Nous avions eu un excellent potentiel avec les hydroliennes immergé au large de Bréhat (Bretagne) où les courants de marée sont très puissant et prévisible, et il n'y a pas que dans ce secteur, hé bien abandonné alors que nous en aurions fort besoins de leur production comme le barrage de la Rance.

2

russie

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

europe, russie, france, économie, gaz, énergie, énergie éolienne, énergie solaire, électricité, crise énergétique, énergie nucléaire, semaine russe de l'énergie