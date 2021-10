https://fr.sputniknews.com/20211016/remaniement-ministeriel-partiel-en-arabie-saoudite-1052174247.html

Remaniement ministériel partiel en Arabie Saoudite

Remaniement ministériel partiel en Arabie Saoudite

Le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud a procédé à un remaniement ministériel partiel, vendredi, avec la nomination de Tawfiq Al Rabiah au poste de ministre du... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T16:08+0200

2021-10-16T16:08+0200

2021-10-16T16:08+0200

arabie saoudite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1045371223_0:198:2993:1882_1920x0_80_0_0_a380290eb27f3266eec6660f68814fba.jpg

Le remaniement ministériel a été annoncé dans une série de décrets royaux relayés par l'agence de presse saoudienne SPA.Ainsi, le roi Salmane a nommé Fahd bin Abdulrahman bin Dahes Al-Jalajil au poste de ministre de la Santé, tandis que le lieutenant-général Mutlaq bin Salem Al-Azima a été promu au grade de général et nommé commandant des forces interarmées.Par ailleurs, le ministre adjoint du Transport et des services logistiques Abdul Aziz bin Abdulrahman Al-Arifi a été démis de ses fonctions et nommé conseiller au secrétariat général du Conseil des ministres, selon la SPA.

arabie saoudite

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

arabie saoudite