Samuel Paty: "98 incidents, dont 7 menaces, recensés dans les établissements scolaires ce vendredi"

Samuel Paty: "98 incidents, dont 7 menaces, recensés dans les établissements scolaires ce vendredi"

Bien que la commémoration en l'honneur du professeur Samuel Paty, assassiné il y a un an, se soit déroulée le 15 octobre "dans un grand calme", Jean-Michel...

Le 15 octobre, la veille de la date de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, tous les établissements scolaires français ont accueilli des commémorations. Si le ministre de l'Éducation a indiqué qu'elles se sont déroulées "dans un grand calme", quelques incidents les ont toutefois perturbées. Jean-Michel Blanquer a toutefois tenu à souligner que c'est "beaucoup moins que ce qu'il y a eu quand il y a eu des attentats précédemment"."Parfois, ça peut aller jusqu'à la menace. Il y en a sept sur les 98", a-t-il par ailleurs précisé en jugeant qu'il s'agissait de menaces "individuelles ou collectives".

