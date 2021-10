https://fr.sputniknews.com/20211016/zemmour-devrait-reserver-ses-piques-a-macron-dit-marine-le-pen-1052170994.html

Zemmour devrait "réserver ses piques" à Macron, dit Marine Le Pen

Zemmour devrait "réserver ses piques" à Macron, dit Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a souhaité samedi qu’Éric Zemmour, qui la talonne dans les sondages en vue de 2022, "réserve ses piques"... 16.10.2021, Sputnik France

"J'aimerais qu’Éric Zemmour prenne conscience que je n'ai aucune responsabilité dans la situation du pays et que c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Il devrait donc réserver ses piques au président de la République plutôt qu'à quelqu'un qui défend la France avec conviction, honnêteté et pugnacité (depuis) plus longtemps que lui", a affirmé la candidate à la présidentielle en marge d'un déplacement à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse.Elle a salué les propos de l'eurodéputé RN Gilbert Collard, qui a assisté vendredi à l'une des conférences du polémiste et potentiel candidat à Nîmes, dans le département voisin du Gard, et rapporté qu'il était venu "comme lecteur et non comme électeur". "Je crois que le message est assez clair", a dit Mme Le Pen.Marine Le Pen n'a pas non plus la "moindre inquiétude" à l'égard du maire de Béziers Robert Ménard, proche du RN, qui accueille ce samedi dans sa ville le polémiste qui multiplie les piques envers la candidate du RN qu'il estime incapable de gagner en avril 2022.À propos d'une tribune d'enseignants parue vendredi dans le Figaro qui appellent à soutenir M. Zemmour, parmi lesquels d'anciens militants RN, Marine Le Pen a affirmé qu'il s'agissait de gens "qui n'avaient pas été réinvestis par le RN" ou n'avaient "pas été élus" et que "c'est l'aigreur qui les fait rejoindre Éric Zemmour".

SerbikusSlavikus MLP à raison , à défaut de Philippe Villiers je voterais encore MLP , comme pour son père avant ...Jamais pour le "gauche-droite" traditionnel qui polluent la France depuis 50 ans ! 1

macrounet le mignon Comme quoi, le système rend dingue. La pauvre, elle et sa cour seront jeté hors du parti. Et si Z s'attaque à elle, c'est bien parce qu'elle n'a été capable qu'il est obligé de faire la démarche.

