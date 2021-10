https://fr.sputniknews.com/20211017/des-restaurants-russes-embauchent-des-robots-pour-verifier-les-codes-qr--1052183883.html

Des restaurants russes "embauchent" des robots pour vérifier les codes QR

La robotisation s’immisce dans de plus en plus de domaines. Dans trois villes russes, des robots contrôleront les codes QR des clients de restaurants vaccinés... 17.10.2021, Sputnik France

Des restaurants de Moscou, Saint-Pétersbourg et Perm vont engager des robots pour vérifier les codes QR des personnes vaccinées contre le coronavirus et de celles qui s'en sont remises, a indiqué la société de développement Promobot à Sputnik.Selon la source, outre l’ensemble des dispositifs de base, l'engin est équipé d’un scanner permettant de lire les codes QR et d’un scanneur de passeport. Il est également relié au site des services publics Gosuslugi, grâce auquel il est ainsi possible de vérifier l’authenticité des documents.En outre, les robots seront mis en service dans des aéroports et des établissements d’enseignement, relate la société.Des robots au service de l’humanitéEn mars 2020, au commencement de la pandémie de coronavirus, des robots intelligents, dotés de technologie 5G, avaient été mis en place pour surveiller et prendre en charge les malades du Covid-19 dans trois centres médicaux de Thaïlande, d’après le Bangkok Post.Ils devraient être équipés plus tard de dispositifs pour mesurer la température, la pression artérielle et faire des électrocardiogrammes.En avril 2020, l’opérateur hôtelier hongkongais Hotel Group a "embauché" un robot pour l’un de ses établissements afin qu’il serve les commandes en chambre, minimisant les contacts entre humains durant la pandémie.

