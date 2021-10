https://fr.sputniknews.com/20211017/il-a-detruit-le-made-in-france-arnaud-montebourg-sur-la-presidence-de-macron-1052184735.html

"Il a détruit le made in France": Arnaud Montebourg sur la présidence de Macron

Le candidat à la présidence française Arnaud Montebourg a dénoncé le "bilan désastreux pour l'économie" d'Emmanuel Macron et s'en est pris à la candidate du... 17.10.2021, Sputnik France

La présidence d'Emmanuel Macron a produit un effet néfaste sur l'économie française, a estimé ce dimanche 17 octobre sur France 3 Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle 2022 et ancien ministre de l'Économie sous François Hollande.M.Macron, qui avait succédé en 2014 à M.Montebourg au poste de ministre de l'Économie avant de devenir Président en 2017, n'a pas encore annoncé s'il voulait briguer un deuxième mandat à l'Élysée.Pour M.Montebourg, Emmanuel Macron "a détruit le made in France". "C'est le Président des financiers, pas de l'industrie", un "énarque du gratin" qui a "laissé tomber Alstom, démantelé Lafarge, Alcatel, Technip, Essilor, Suez, Engie, le dernier c'est Ariane déménagé en Allemagne".Critiques du Parti socialisteM.Montebourg, qui a milité pour le Parti socialiste avant de le quitter en 2018, s'en est aussi pris à ses anciens camarades en déclarant que "le PS a abandonné le peuple", note LCI.Il a en outre critiqué les récentes propositions de la candidate adoubée par le PS, Anne Hidalgo. Le doublement du salaire des enseignants, "personne n'y croit". Les 110 km/h sur l'autoroute, ce n'est "pas pertinent". La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, "une erreur", "le nouvel ennemi de la feuille de paie". Le candidat ex-PS propose de baisser la TVA sur l'énergie à 5,5%, d'augmenter le SMIC de 10%, de réinvestir dans le nucléaire et il plaide pour l'instauration d'un septennat unique à l'Élysée.Que disent les sondages?D'après un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio publié le 11 octobre, Arnaud Montebourg récolterait 2% des suffrages au premier tour de la prochaine présidentielle. M.Macron, s'il présentait sa candidature, rassemblerait un quart des suffrages (25%), alors qu'Anne Hidalgo recueillerait 6% des voix.Selon le baromètre mensuel Ifop publié le 16 octobre dans le Journal du dimanche (JDD), Emmanuel Macron reste majoritairement impopulaire en affichant 40% d'opinions positives. Il a toutefois gagné deux points depuis septembre.

Michelvsrin Pour une fois qu'il dit quelque chose d'intéressant sur le Made in France.... Sauf qu'il n'existe pour ainsi dire plus !😅 2

full-up oui Montebourg a raison : " il faut le mettre hors d'état de nuire à la France " ! 1

avec AFP



