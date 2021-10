https://fr.sputniknews.com/20211017/la-chine-octroie-une-aide-humanitaire-a-la-somalie-1052185101.html

La Chine octroie une aide humanitaire à la Somalie

La Chine octroie une aide humanitaire à la Somalie

La Chine a fourni samedi un lot d'aide humanitaire à la Somalie dans un contexte de relations bilatérales florissantes. 17.10.2021, Sputnik France

2021-10-17T16:48+0200

2021-10-17T16:48+0200

2021-10-17T16:48+0200

chine

somalie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102737/76/1027377678_0:548:5472:3626_1920x0_80_0_0_20f232285e8ce620e8d56eaec8f0854f.jpg

Les fournitures humanitaires en provenance de Chine comprennent 10.000 tentes, 50.000 moustiquaires, 20.000 kits d'aide ainsi que des pèse-bébés, des stéthoscopes et des thermomètres, selon l'ambassadeur de Chine à Mogadiscio, Fei Shengchao.Le gouvernement chinois a fourni l'aide malgré la hausse des coûts de production et d'expédition, a-t-il fait remarquer, soulignant que c'était la façon chinoise d'aider les autres.Le ministre somalien des Affaires humanitaires et de la Gestion des catastrophes, Khadijo Mohamed Diriye, a pour sa part remercié le gouvernement chinois pour cette aide humanitaire, affirmant qu'elle arrivait à un moment particulièrement critique.

chine

somalie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, somalie