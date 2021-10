https://fr.sputniknews.com/20211017/la-popularite-demmanuel-macron-en-legere-hausse-a-six-mois-de-la-presidentielle--1052183605.html

La popularité d’Emmanuel Macron en légère hausse à six mois de la présidentielle

À l’approche de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron reste majoritairement impopulaire en affichant 40% d'opinions positives. Mais il a gagné deux points depuis septembre, indique le baromètre mensuel Ifop publié le 16 octobre dans Le Journal du Dimanche (JDD).Comme le précise le sondage, chez les 18-24 ans sa popularité progresse de deux points avec 46% de satisfaction sur ce segment. Il connaît une hausse de deux points (43%) chez les plus de 65 ans et de cinq points (42%) chez les retraités.Son "socle de popularité remarquablement figé", tel que le décrit auprès du JDD Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop, est maintenu grâce aux enveloppes distribuées depuis la rentrée dont la revalorisation du chèque énergie, la prolongation de la prime pour la rénovation. Cependant, face aux critiques de l'opposition sur les dépenses électoralistes Emmanuel Macron perd huit points chez les sympathisants LR et cinq chez les électeurs de François Fillon en 2017.Il n'y a pas "d'adhésion massive autour de lui", note auprès du journal M.Dabi ajoutant qu’il "est souvent jugé trop silencieux" sur le pouvoir d'achat considéré comme l’un des sujets principaux de crispation.La cote de popularité de Jean Castex montre 38% d'opinions positives, soit une hausse de 2%. Parmi ces opinions favorables, 35% de Français interrogés indiquent être "plutôt satisfaits" de leur Premier ministre et seuls 3% "très satisfaits".Plus populaire que Sarkozy et HollandeMalgré cette impopularité, Emmanuel Macron a de fortes chances de gagner la présidentielle de 2022 selon différents sondages bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature.D’après le dernier sondage Ifop Fiducial pour Le Figaro et LCI réalisé auprès d'un échantillon de 5.000 personnes et publié le 15 octobre, Emmanuel Macron garde le leadership avec de 25 à 27% des intentions de vote.En outre, il est mieux placé que ses deux prédécesseurs. Sa cote de popularité est plus élevée que celle de François Hollande en octobre 2016 (16%), et de neuf points de plus que celle de Nicolas Sarkozy en septembre 2011 (31% selon un sondage Ifop).Il est à noter que les précédents chefs de l’État ayant effectué deux mandats bénéficiaient d’une popularité encore plus importante.À la fin de l’année 1987, François Mitterrand était le candidat préféré auprès de 54% des Français, indique une étude du CSA. En juillet 2001, Jacques Chirac recueillait 55% d’avis favorables selon une enquête BVA.

Michelvsrin Sondages et statistiques sauce Covid ! La ration de daphnés du dimanche !!! 😅

