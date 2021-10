https://fr.sputniknews.com/20211017/remise-des-ossements-de-militaires-americains-portes-disparus-lors-de-la-guerre-du-vietnam-1052184620.html

Remise des ossements de militaires américains portés disparus lors de la guerre du Vietnam

Remise des ossements de militaires américains portés disparus lors de la guerre du Vietnam

Une cérémonie de remise des ossements de militaires américains portés disparus lors de la guerre du Vietnam a été organisée, samedi, à l'aéroport international de Da Nang.La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de l'Office vietnamien chargé de la recherche de personnes portées disparues et de l'Office MIA (Missing-in-action) des Etats-Unis à Hanoï.Un représentant vietnamien a remis à la partie américaine quatre urnes contenant les restes découverts par des groupes mixtes lors de missions de recherche conjointe effectuée d’avril 2020 à juillet 2021.Ces ossements et objets ont été sommairement expertisés par des experts vietnamiens et américains à Hanoï. Selon les conclusions, ils pourraient être ceux de soldats américains portés disparus, ce qui sera confirmé ou infirmé après analyse médico-légale à Hawaii.Les recherches des ossements des soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam sont une activité humanitaire menée entre les gouvernements vietnamien et américain. Depuis 1973, le Vietnam a remis des ossements à 156 reprises aux Etats-Unis.

