Un militaire malien tué et trois autres blessés dans une attaque à Tombouctou

Un militaire malien tué et trois autres blessés dans une attaque à Tombouctou

Un militaire a été tué et trois autres ont été blessés dans une attaque perpétrée, dimanche matin, par des éléments non encore identifiés contre le poste d'Acharane, région de Tombouctou, dans le nord du Mali, a annoncé l'armée malienne."Les Forces armée maliennes FAMA viennent de réagir vigoureusement ce matin, aux environs de 06h30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou par des éléments non encore identifiés", a indiqué l'armée dans un communiqué.Le bilan provisoire fait état d'un mort et 03 blessés dans les rangs de l'armée et de quatre morts du côté des assaillants, précise la même source, notant que "plusieurs armes individuelles et collectives ont été récupérées" lors de cette opération.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

