Attaque en Norvège: les cinq victimes ont été tuées à l'arme blanche

Soupçonné de radicalisation islamiste, Espen Andersen Brathen, un Danois de 37 ans, a reconnu avoir tué cinq personnes et en avoir blessé trois autres dans cet épisode qui s'est produit mercredi à Kongsberg, ville du sud-est de la Norvège.Selon la police, plus d'une dizaine de personnes ont aussi été visées par des tirs à l'arc au début de l'attaque, mais aucune n'a été tuée avec cette arme.Placé en détention provisoire dans une institution médicalisée, le suspect, qui s'est déjà longuement expliqué, n'est plus en mesure d'être entendu actuellement.Une évaluation psychiatrique est en cours pour déterminer s'il peut être tenu pour pénalement responsable ou non de son forfait.

