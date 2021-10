https://fr.sputniknews.com/20211018/inde-le-bilan-des-inondations-salourdit-a-27-morts-1052191575.html

Inde: Le bilan des inondations s'alourdit à 27 morts

Au moins 27 personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues dans des glissements de terrain et des inondations après des pluies torrentielles... 18.10.2021, Sputnik France

Les équipes de sauvetage continuaient de rechercher des survivants dans les débris boueux, tandis que l'armée amenait du matériel de secours par voie aérienne.Des milliers de personnes ont été évacuées et au moins 100 campements humanitaires mis en place, a déclaré dimanche le chef du gouvernement local du Kerala, Pinarayi Vijayan.Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait des bus et des voitures submergés par les flots.Le département indien de météorologie a indiqué que les pluies torrentielles devraient s'affaiblir lundi, mais dans le nord de l'Inde, certains Etats, dont les régions himalayennes de l'Uttarakhand et du Himachal Pradesh, devraient subir des "pluies fortes à très fortes" dans les prochains deux à trois jours.En Inde, les pluies de mousson sont attendues chaque année pour refaire le plein des réserves en eau, mais elles coûtent aussi la vie à des centaines de personnes.En 2018, près de 500 personnes avaient péri dans le Kerala, qui avait été ravagé par les pires inondations en près d'un siècle.

