https://fr.sputniknews.com/20211018/la-nouvelle-zelande-compte-augmenter-ses-aides-internationales-pour-le-climat-avant-la-cop26-1052196258.html

La Nouvelle-Zélande compte augmenter ses aides internationales pour le climat avant la COP26

La Nouvelle-Zélande compte augmenter ses aides internationales pour le climat avant la COP26

La Nouvelle-Zélande s'est engagée lundi à quadrupler ses aides aux autres pays pour le climat, afin de remédier à la réponse "terriblement inadéquate" apportée... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T13:04+0200

2021-10-18T13:04+0200

2021-10-18T14:11+0200

international

climat

nouvelle-zélande

aide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1045063325_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e67e064f84e4edc48aefd21f54d08c0e.jpg

Alors que les représentants de pays à travers le monde s'apprêtent à participer en Écosse au sommet de l'Onu sur le climat, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a promis de porter les aides de son pays à 930 millions de dollars (800 millions d'euros) sur quatre ans.L'augmentation du fonds sur la période 2022-2025 portera le pays au niveau du Royaume-Uni en termes de contribution par habitant.Au moins la moitié de cette somme reviendra aux îles du Pacifique, dont beaucoup sont de basse altitude et directement menacées par la montée des eaux, a précisé Mme Ardern.La chef de gouvernement a assuré que l'argent aiderait les habitants à résister aux tempêtes dévastatrices, à la montée des eaux et à l'augmentation des événements météorologiques extrêmes qui entraînent des inondations et des sécheresses.L'actuel budget néo-zélandais pour l'aide climatique est jugé "gravement insuffisant" par le site Climate Action Tracker, qui qualifie la réponse générale du pays au réchauffement climatique de "hautement insuffisant".

nouvelle-zélande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

climat, nouvelle-zélande, aide