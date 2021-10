https://fr.sputniknews.com/20211018/langleterre-punie-par-luefa-pour-les-heurts-a-la-finale-de-leuro-2020-1052210143.html

L’Angleterre punie par l’UEFA pour les heurts à la finale de l’Euro 2020

L’Angleterre punie par l’UEFA pour les heurts à la finale de l’Euro 2020

L’Angleterre devra jouer son prochain match à domicile sans spectateurs et payer 100.000 euros d’amende pour les violences commises par certains supporters de... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T18:54+0200

2021-10-18T18:54+0200

2021-10-18T18:54+0200

sport

football

euro 2020

émeutes

uefa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1045712277_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_41ae2728f7246626213a53b9229d5a79.jpg

La sélection anglaise de football jouera son prochain match à domicile sans spectateurs, une sanction de l’UEFA après les émeutes survenues dans le stade de Wembley de Londres en marge de la finale de l’Euro 2020 jouée en juillet dernier.La Fédération anglaise de football (FA) devra en outre payer 100.000 euros d’amende pour les faits commis par des supporters de la sélection nationale le soir de la finale opposant l’Angleterre à l’Italie. Le match s’est soldé par la victoire de l’Italie aux tirs au but (1:1, 3:2).Heurts du 11 juilletLe 11 juillet, des milliers de supporters sans billet avaient pris d’assaut les portes de Wembley avant de s’asseoir sur des sièges réservés à d’autres spectateurs, créant des heurts. La police de la capitale britannique avait par la suite arrêté 86 personnes. Une vingtaine de policiers ont été blessés lors des incidents.Fin août, la justice britannique a condamné à six mois de détention avec sursis et des travaux d'intérêt général un agent d’accueil au stade londonien, qui avait volé des badges et brassards officiels avant de les vendre en ligne à des supporters souhaitant s’introduire à Wembley.Auparavant, les forces de l’ordre ont annoncé avoir arrêté 11 personnes accusées d’avoir posté des injures racistes sur les réseaux sociaux à l’encontre de joueurs noirs de l’équipe nationale après la finale perdue de l’Euro.Le Premier ministre Boris Johnson avait pour sa part demandé que les auteurs d’attaques racistes en ligne contre des joueurs soient interdits de stade.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

football, euro 2020, émeutes, uefa