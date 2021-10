https://fr.sputniknews.com/20211018/le-laboratoire-franco-autrichien-valneva-annonce-des-resultats-positifs-de-son-candidat-vaccin-1052193049.html

Le laboratoire franco-autrichien Valneva annonce des résultats "positifs" de son candidat vaccin

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé, lundi, des résultats "initiaux positifs" dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin... 18.10.2021, Sputnik France

Cette annonce intervient un peu plus d'un mois après la résiliation par le gouvernement britannique de son contrat avec le laboratoire portant sur 100 millions de doses.L'information a eu comme incidence de faire chuter lourdement le titre de Valneva en Bourse.Le gouvernement français avait assuré ensuite que l'Union européenne était toujours intéressée par le vaccin de Valneva et poursuivait ses négociations.Le candidat vaccin a été "généralement bien toléré", indique Valneva, soulignant que "le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai".Pour Thomas Lingelbach, directeur général de Valneva, "ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés". Il ajoute que le laboratoire souhaite faire enregistrer son candidat vaccin "le plus rapidement possible" afin de "proposer une solution vaccinale alternative aux personnes qui n'ont pas encore été vaccinées".Le laboratoire indique, en outre, avoir "commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale auprès de l'agence de santé britannique (MHRA)", qui requiert "une validation finale de l'un des tests utilisés dans l'essai", actuellement "en cours".Il prépare par ailleurs "une soumission progressive auprès de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le cadre d'une demande d'autorisation conditionnelle".Dans le cadre de la stratégie de développement de son vaccin, Valneva indique avoir finalisé le recrutement de 306 volontaires âgés de 56 ans et plus en Nouvelle Zélande pour un autre essai et prévoit de publier de premiers résultats début 2022.Valneva a également annoncé le lancement du recrutement d’adolescents dans le cadre de l’expansion de son essai Cov-Compare.Le Groupe prépare aussi un essai chez les enfants (de 5 à 12 ans) et un essai de vaccination de rappel visant à évaluer la performance de VLA2001 chez les personnes ayant besoin d’un rappel.

