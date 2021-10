L'UE a exporté plus d'un milliard de doses de vaccins

https://fr.sputniknews.com/20211018/lue-a-exporte-plus-dun-milliard-de-doses-de-vaccins-1052196431.html

Plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid produites dans l'Union européenne ont été exportées dans plus de 150 pays depuis décembre 2020, a déclaré... 18.10.2021, Sputnik France

Ursula von der Leyen a souligné que l'UE avait exporté autant de doses de vaccins qu'elle en avait fourni à ses citoyens.L'UE a commencé à exporter des vaccins dès le début de leur déploiement à l'échelle mondiale en décembre 2020, alors que d'autres producteurs importants comme les États-Unis par exemple ont limité les exportations pendant de nombreux mois.Pour autant, ces exportations ont principalement été dirigées vers des pays riches - en particulier le Japon, la Turquie et le Royaume-Uni - qui disposaient de contrat d'approvisionnement avec les laboratoires concernés.Les doses fournies ou données aux pays les plus pauvres ne représentent qu'une faible proportion des exportations totales, mais l'UE prévoit d'augmenter ses dons dans les prochains mois, avec pour objectif de fournir au moins 500 millions de doses de vaccin anti-Covid aux pays les plus vulnérables, a précisé Ursula von der Leyen.

bert colbert au fait sputnik, un petit article sur l'explosion des morts en russie ? C'est bizarre, autant on a des tas d'articles dès que qqe chose ne vas pas en europe, autant c'est le silence radio total quand c'est en russie que cela se passe :) les mauvaises langues parleraient de propagande

