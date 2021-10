https://fr.sputniknews.com/20211018/lukraine-dans-lotan-un-scenario-au-dela-de-la-ligne-rouge-pour-le-kremlin-1052201738.html

L’Ukraine dans l’Otan, un scénario "au-delà de la ligne rouge" pour le Kremlin

L’Ukraine dans l’Otan, un scénario "au-delà de la ligne rouge" pour le Kremlin

Interviewé pour le documentaire "Poutine, le maître du jeu" diffusé sur France 5, le porte-parole du Kremlin a expliqué les raisons des manœuvres russes à la... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T16:24+0200

2021-10-18T16:24+0200

2021-10-18T16:24+0200

international

ukraine

otan

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/20313/92/203139248_0:40:775:476_1920x0_80_0_0_d895496d399776f4172eea04c7151b2a.jpg

Dans une interview pour le documentaire de Caroline Roux "Poutine, le maître du jeu" diffusé dimanche 17 octobre sur France 5 le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a dissipé les inquiétudes des Européens, notamment relatives à la concentration des troupes russes à la frontière ukrainienne au printemps dernier.M.Peskov, selon lequel la Russie ne menace personne et n’est pas un danger, a dit comprendre les sentiments des Européens, mais préférerait qu’ils soient "mieux informés".Le pire des scénariosIl s’est ensuite exprimé sur l’éventualité de l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan. D’après lui, "c’est le pire des scénarios":Tensions dans le DonbassLa question de la journaliste concernait une montée des tensions dans le Donbass fin mars alors que le New York Times avait annoncé des mouvements de troupes russes vers les frontières et un réarmement des militaires du Donbass. Les affirmations du journal avaient été soutenues par les autorités ukrainiennes et américaines.Les mouvements de troupes avaient eu lieu suite à des pilonnages des territoires du Donbass par les forces armées ukrainiennes. D’autant plus que ces dernières avaient organisé des exercices à proximité de la Crimée avec l’utilisation de lance-roquettes multiples et l’Otan avait mené des exercices navals en mer Noire.Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait signalé que les actions de l’Otan revêtaient souvent "un caractère antirusse non dissimulé". Il avait indiqué que la Défense prenait toutes les mesures nécessaires pour neutraliser les menaces.Dmitri Peskov avait alors déclaré que la Russie déplaçait ses troupes comme elle l’entendait "sur son territoire" et que "cela ne devrait regarder personne, cela ne présente aucun danger".

Michelvsrin Au mois d'avril j'avais indiqué que nous étions passés à un quart de cheveu du conflit résultant d'un effondrement mondial qui fut évité par miracle. Le retrait de la mission russe de l'Otan n'est pas anodin pas plus qu'une coïncidence. 1

Henri Arrighi L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN entraînera automatiquement la Russie à reconnaître les deux républiques sécessionistes (Donestk et Lougansk), puis à intégrer la Biélorussie à la Russie (confédération russo-biélorusse d'ailleurs prévue dans le traité de 1999). L'OTAN sera bien avancée LoL !

2

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

ukraine, otan, dmitri peskov