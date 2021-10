https://fr.sputniknews.com/20211018/pekin-nie-le-lancement-dun-nouveau-missile-hypersonique-1052204467.html

Pékin nie le lancement d'un nouveau missile hypersonique

La Chine a démenti, lundi, les informations rapportées par le quotidien britannique Financial Times selon lesquelles Pékin aurait testé un nouveau type de... 18.10.2021, Sputnik France

Pékin a, en revanche, affirmé avoir procédé à un test de "véhicule spatial".Le Financial Times rapportait ce weekend que la Chine avait lancé en août dernier un missile "hypersonique" ayant fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible, finalement ratée.Un missile est dit "hypersonique" s'il peut se déplacer à très haute vitesse, généralement au moins cinq fois la vitesse du son. Il représente un défi pour les systèmes anti-missiles adverses.Ces technologies, de plus en plus développées par les entreprises spatiales du monde entier, permettraient de réduire significativement les coûts des lancements spatiaux.

