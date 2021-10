https://fr.sputniknews.com/20211018/petit-collabo-de-salon-jadot-sen-prend-a-zemmour-qui-renvoie-la-balle-a-bhl-1052201228.html

"Petit collabo de salon": Jadot s’en prend à Zemmour qui renvoie la balle à BHL

"Petit collabo de salon": Jadot s’en prend à Zemmour qui renvoie la balle à BHL

La poussée d’Éric Zemmour peut être expliquée par le fait qu’il joue sur les angoisses de la population, estime Yannick Jadot, candidat écologiste à la... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T15:57+0200

2021-10-18T15:57+0200

2021-10-18T15:57+0200

présidentielle 2022

islam

yannick jadot

révisionnisme

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103021/18/1030211822_0:165:3501:2134_1920x0_80_0_0_c454506109bc972a22b21a7f3a5e62ce.jpg

Candidat d'Europe écologie-Les Verts (EELV) à la présidentielle, l’eurodéputé Yannick Jadot s’est exprimé au sujet d’Éric Zemmour sur BFM TV le 17 octobre.Évoquant la nécessité d’avoir un "projet qui rassemble", il a réfuté l’idée d’un second mandat d’Emmanuel Macron et a lancé quant au quasi-candidat Éric Zemmour:Sur les causes de sa popularitéLe chef du parti écologiste a avancé une explication quant à l’envolée de Zemmour dans l’opinion publique.D’après le dernier sondage réalisé par Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro et publié le 15 octobre, 16% des personnes interrogées ont en effet l’intention de voter pour lui au premier tour, coude à coude avec Marine Le Pen (17%) et Xavier Bertrand (15%).L’identité française, y compris le choix d’un prénom typique français, reste l’un de ses thèmes de prédilection. L’ex-chroniqueur de CNews prône "l’immigration zéro" en rejetant l’islam qui est, d’après lui, "incompatible avec les principes de la France".D’après Jadot, actuellement crédité de 7% des intentions de vote au premier tour, selon le sondage d’Ifop Fiducial, le succès du polémiste est avant tout le résultat des "angoisses" des Français, provoquées par "une classe politique qui a dirigé pendant longtemps"."Vous avez quelqu'un qui, objectivement, arrive en disant "au fond il n'y a pas de solution" aux questions des Français, sur le pouvoir d'achat ou l'économie. Au fond il ne répond à rien, il dit qu'il y a un bouc émissaire: les musulmans", a poursuivi Yannick Jadot sur BFM TV.Une position révisionniste de ZemmourEn utilisant le terme "collabo", le candidat écologiste fait référence à la position de Zemmour concernant le rôle du régime de Vichy dans le sort des juifs français."Nous menons campagne auprès des Françaises et des Français, pas pour discuter des prénoms de manière nauséabonde et réviser l'Histoire de France", a-t-il avancé.Réaction de ZemmourÉric Zemmour n’a pas tardé à réagir sur Twitter en renvoyant la balle à Bernard-Henri Lévy.Par ailleurs, c’est au cours d’un débat avec Bernard-Henry Lévy sur CNews en 2019 qu’Éric Zemmour a réitéré ses propos sur le rôle de Pétain. "Un jour, dans une autre émission, vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs français. C'est une monstruosité, c'est du révisionnisme", avait lancé le philosophe. "C'est encore une fois le réel, je suis désolé", avait répondu le polémiste. Suite à cela, Éric Zemmour avait été jugé pour contestation de crime contre l’humanité mais relaxé début 2021.

12

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

islam, yannick jadot, révisionnisme, eric zemmour