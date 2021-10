https://fr.sputniknews.com/20211018/traitement-contre-le-covid-les-etudes-devraient-etre-faites-par-des-laboratoires-independants--1052144409.html

Traitement contre le Covid: "Les études devraient être faites par des laboratoires indépendants"

Le laboratoire Merck propose aujourd’hui un nouveau médicament, encore en phase expérimentale, contre le Covid-19. Analyse du Dr. Samuel Dubé, médecin et... 18.10.2021, Sputnik France

Un traitement en forme de comprimé contre le Covid-19 pourrait faciliter la sortie de la dépendance des injections à ARN messager. Le laboratoire Merck, qui détient le brevet de l’Ivermectine –largement décrié–, croit avoir trouvé la solution avec le Molnupiravir, dont le prix de vente est de 700 dollars par comprimé. Le Docteur Samuel Dubé, médecin et professeur universitaire canadien basé à Ottawa, affirme qu’il y a "beaucoup d’autres traitements contre le Covid qui coûtent moins cher":

Michelvsrin

Mais non ! Lorsque l'on veut organiser un événement gigantesque tel que celui-ci, il est impératif de centraliser l'information et sa diffusion par un système pyramidal UNIQUE et entièrement sous contrôle ! J'attire l'attention de ceux qui veulent entendre la voix d'une belle âme "spirituelle" de chercher la déclaration sur Google de Mère Miriam qui s'exprimait hier dans un court message destiné à l'humanité : Mère Miriam, une nonne américaine dénonce clairement le plan machiavélique". Elle ne prend aucun parti et surtout pas celui dont elle est issue, bien au contraire.....

2