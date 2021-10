https://fr.sputniknews.com/20211018/une-baleine-sechoue-sur-une-plage-en-afrique-du-sud-1052206594.html

Une baleine s'échoue sur une plage en Afrique du Sud

Une baleine à bosse femelle de neuf mètres s’est échouée, lundi, sur une plage de la ville sud-africaine du Cap, a révélé le Conseil de la ville. 18.10.2021, Sputnik France

La carcasse de la baleine a été signalée par un résident de Melkbosstrand à sept heures du matin, juste au nord de la rivière Sout, a déclaré Marian Nieuwoudt, membre du Conseil.Elle a indiqué que des responsables de la ville du Cap et des équipes de gestion des risques de catastrophe ont été dépêchés sur les lieux pour retirer la carcasse. "La carcasse n'avait aucune blessure externe et il est fort probable que la baleine soit morte très récemment de causes naturelles", a souligné Nieuwoudt.Pour sa part, le directeur des recherches maritimes et de la conservation, Simon Elwen, a déclaré que la plupart des mammifères marins échoués sur les côtes de l'Afrique australe étaient généralement des juvéniles perdus et/ou malades.

Maghreb Arabe Presse

