La toute première équipe de tournage dans l’espace de retour sur Terre

Peressild, Chipenko et Novitsky ont quitté l’ISS tôt dimanche matin. Ils ont dit au revoir aux autres astronautes de la station, ont été transférés dans le vaisseau Soyouz MS-18 et ont fermé les écoutilles. Après environ trois heures et demie, l’appareil de descente a atterri au Kazakhstan, à 148 km au sud-est de Jezkazgan.

Sur la photo: l’actrice Ioulia Peressild après l’atterrissage de l’appareil de descente du vaisseau spatial Soyouz MS-18.