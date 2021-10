Colin Powell, ancien secrétaire d'État américain, est mort

© AP Photo / Mark J Terrill

Plus tard, lorsque les armes de destruction massive n'ont pas été trouvées en Irak et que la fiole fournie par la CIA s'est avérée être un faux, Powell a qualifié son intervention de "tache honteuse" et s'est justifié en affirmant qu’il avait été induit en erreur.

Sur la photo: Colin Powell, ancien chef d’état-major des armées, avec Ronald Reagan, ancien Président américain, à Simi Valley, en Californie, 1993.